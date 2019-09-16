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, Putin-Erdoğan görüşmesinin fotoğraflarını yayınladı

Kremlin, Putin-Erdoğan görüşmesinin fotoğraflarını yayınladı

16.09.2019, 19:07

'nın resmi başkanlık web sitesi , Devlet Başkanı -Başkan Erdoğan görüşmesinin fotoğraflarını ‘, Türkiye Cumhurbaşkanı ile 'da bir araya geldi’ başlığıyla yayınladı.

Fotoğrafları, 'Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi' başlığıyla yayınlayan Kremlin, aynı zamanda heyetler arası görüşmeden de görselleri paylaştı.

Heyetler arası görüşmeye, Rus tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Enerji Bakanı Alexander Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Yerleşimi Rusya Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev katıldı.

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