Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Kuzey Irak'taki Gara bölgesine hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığında Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi..