Oklavalı zalim kocaya 8 yıl hapis

İzmir Buca’da, eşi S.C’ye oklava ve kemerle acımasızca vurup yumruklayarak şiddet uygulayan Uğur C.’ye 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Vicdansız adam, ‘eziyet’ suçundan beraat etti

İzmir'in Buca ilçesinde, eşine şiddet uygulayan koca hapis cezası aldı. Eşi S.C.'yi (30) yumruklayıp, oklava ve kemerle dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Uğur C. (36), 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



KARISININ PARMAĞINI KIRDI



Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'nde yaşayan S.C., iki çocuğunun babası Uğur C.'den gördüğü şiddet nedeniyle 2017 yılında evi terk etmeye karar verdi. Başka bir yere taşınmak için mahalledeki emlakçıdan yardım istedi. Uğur C., tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. Uğur C. eşine, "Sen kiminle mesajlaşıyorsun, oklavayı al, odaya gir" dedi. S.C. de korkudan söyleneni yaptı. Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü, ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövdü. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Dayak sırasında oklava da kırıldı.

POLİSE GİDİP ŞİKAYET ETTİ



Uğur C., bu kez S.C.'yi yumrukladı, kemerini çıkarıp dövdü. S.C.'nin bacaklarının ön ve arka tarafı, bilekleri, oklava ve kemer darbeleriyle morardı, dudağı patladı. Olayın ardından darp raporu alan S.C., bir yakını ile polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. S.C.'nin avukatı Erdal Benice sanığın serbest kalmasına itiraz edip, müvekkilinin içler acısı halinin fotoğraflarını dilekçesine ekledi. Uğur C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayı hatırlamadığını, tartıştıklarını, sonra da uyuduğunu söyleyen Uğur C., tutuklandı. Uğur C. hakkında, 'kasten ağır yaralama', 'eziyet çektirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Uğur C. tahliye edildi.



DURUŞMAYA KATILMADI



Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Uğur C. gelmedi. Hakim, sanık Uğur C.'ye 'cebir ve tehdit ile kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verirken, 'hakaret' suçundan verdiği 90 gün hapis cezasını 1800 lira adli para cezasına çevirdi. Ayrıca sanığa 'tehdit' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ve 'eziyet' suçundan ise beraatine karar verdi



İNDİRİM YAPILMADI



Toplamda 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık Uğur C. hakkında herhangi bir indirim uygulanmazken, işlediği suçun niteliği göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtildi. Yargılama sırasında tahliye edilen sanık, cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.