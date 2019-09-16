Otobüs, yangına teslim oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücü İlter Uğurlu (48) ile otomobildeki Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38) yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan 16 yolcu ise çeşitli yerlerinden yaralandı.