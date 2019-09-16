Otobüs, yangına teslim oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücü İlter Uğurlu (48) ile otomobildeki Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38) yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan 16 yolcu ise çeşitli yerlerinden yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Antalya-Konya yolunun Manavgat'a bağlı Gençler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Manavgat yönüne giden Münir İ.'nin kullandığı Aksaray Birlik firmasına ait yolcu otobüsü, İlter Uğurlu yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücü İlter Uğurlu (48) ile otomobildeki Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38) yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan 16 yolcu ise çeşitli yerlerinden yaralandı.
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