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Perisu’dan geriye oyuncağı kaldı

Perisu’dan geriye oyuncağı kaldı
Giriş Tarihi: 16.9.2019

Kütahya- karayolunda şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 40 yolcu yaralandı ama sadece 1’i hayatını kaybetti. Ölen talihsiz yolcunun 2 yaşındaki Perisu olduğu ortaya çıktı. Küçük çocuğun oyuncak bebeği de kazanın ardından yola fırladı.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda Barış G. idaresindeki yolcu otobüsü şarampole devrilince feci bir kaza yaşandı. Kazada, yolcular arasında bulunan 2 yaşındaki Perisu Kanak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Perisu, araçtan çıkarıldı.



CENAZE ARACI GEÇTİ

Ardından tesadüfen oradan geçen Isparta Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, hızla hastaneye gönderildi. Ancak yolda yaşamını yitirdi. Perisu Kanak'ın cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün kazadan 2 saat önce Gebze yakınlarında sol arka lastiklerinden birinin patladığı, lastiğin değiştirilmesinin ardından yola devam edildiği belirtildi.

NAİL AZBAY

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