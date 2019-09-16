Sonuna kadar evlat direnişi

Oğlu İbrahim’in 5 yıl önce üniversite okuduğu Muğla’dan kaçırıldığını söyleyen acılı baba Mehmet Emin Coşkun, evlat nöbetine katıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı. Terör örgütü tarafından 5 yıl önce 19 yaşındayken kaçırılan oğlu İbrahim Coşkun için HDP önündeki nöbete katılan baba Mehmet Emin Coşkun, oğlunun Muğla'da üniversite okurken dağa kaçırıldığını söyledi. MUĞLA'DAN tanımadığı bir kişi tarafından arandığını ve oğlunun iki kişi tarafından terör örgütüne götürülmek üzere kaçırıldığını bilgisinin verilmesi üzerine hemen oraya gittiğini işaret eden Coşkun, oğlunu bulmak üzere önce Şanlıurfa'ya daha sonra Diyarbakır'a gittiğini belirterek, "5 yıldır haber alamıyorum. PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın. Millet perişan, oturma eylemine devam edeceğim. Allah belalarını versin" dedi.