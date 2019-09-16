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"Üçlü Zirvesi" sonrası kritik ortak bildiri

Üçlü Suriye Zirvesi sonrası kritik ortak bildiri

16.09.2019, 21:12 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,21:13

Üçlü Zirve'nin ortak bildirisinde, 'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile ilkelerine kuvvetli taahhüt vurgulandı. Suriye'de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişim liderler tarafından reddedildi.

Üçlü Zirve'nin ortak bildirisinde, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM ilkelerine kuvvetli taahhüt vurgulandı.

Suriye'de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişim liderler tarafından reddedildi.

Liderler tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik ve istikrarın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sağlanabileceği vurgulandı.

Liderler, ABD'nin işgal altındaki Golan'a dair uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden kararını kınadı.

Liderler, Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine, yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve ev sahipliğinde, BM'nin kolaylaştırıcılığında siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair inançlarını teyit etti.

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