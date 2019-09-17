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Arakanlı müslümanlara soykırım yapılıyor

Arakanlı müslümanlara soykırım yapılıyor
Giriş Tarihi: 17.9.2019

, hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı. BM ayrıca, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.

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