  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Balıkesir'de FETÖ'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

'de 'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

Balıkesir'de FETÖ'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

17.09.2019, 10:09

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Öte yandan, yağma suçlarından 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan G.E de ekiplerce yakalandı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de FETÖ'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN