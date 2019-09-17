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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

17.09.2019, 12:00

Başkan , 'da devriye görevi sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, Iğdır'da devriye görevi sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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