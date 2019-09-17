Diyarbakır’da HDP önünde gerginlik

Eyleme İran’dan katılan 5 aile daha, terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK’a katılan çocuklarını geri istedi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın kaçırdığını düşündüğü oğlu Ahmet için eyleme katılan Vahide Sunar ile birlikte 14'üncü günde 35 oldu. HDP binası önündeki eylem devam ederken, parti binasına giren bir kişinin annelere laf atması ortamı gerdi. İddiaya göre 10 yaşında dağa kaçırılan Azad Akkoyun'un annesi Remziye Akkoyun, il binasına giren kişiye feryat ederek binaya girmeye çalıştı. Bu sırada HDP'lilere ve PKK'ya tepki gösteren Muhittin Avonan, "Askerimize, polisimize silah sıkıyorlar, dara gelince de polis çağırıyorlar. Burayı Suriye gibi yapacaklar" dedi. Araya polislerin girmesiyle gerginlik sonlandırılırken, aileleri evlatları için bekleyen diğer aileler sakinleştirdi.