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’li Başkan ve 4 partili tutuklandı

HDP’li Başkan ve 4 partili tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.9.2019

Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan, 'li Belediye Başkanı 'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Ağaçkorur köyünde 12 Eylül'de odun toplamaya gidenlerin bulunduğu araca PKK'lıların düzenlediği ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı. Ay ile daha önce gözaltına alınan Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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