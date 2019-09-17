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’li işçilerden ekmek direnişi eylemine başladı

İBB’li işçilerden ekmek direnişi eylemine başladı
Giriş Tarihi: 17.9.2019

Saraçhane’deki belediye binası önünde eylem yapan işçilerden 30’u dün Beyoğlu’nda bulunan İstanbul İl binası önünde oturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden işten çıkartıldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binası önünde eylem yapan işçilerden 30'u dün sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan CHP İstanbul İl binası önüne gelerek burada ellerindeki dövizlerle oturma eylemine başladı. İşten çıkartılan güvenlik personeli Mehmet Akgün, işlerinin başına dönmek istediklerini belirterek, "Biz hiçbir suç işlemedik. Sadece İstanbul'a hizmet ettik. Bize hiç kimseyi işten çıkarmayacağınıza dair söz verdiniz. Bu namus sözünün tutulmasını istiyoruz" dedi.

SMS'LE İŞTEN ÇIKARTILDIK

PARK ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan Münife Fırat ise, "Bir SMS'le işimizden edildik, mağduruz. Şu an bizim parkımız personel eksikliğinden dolayı kapandı. Biz bankamatikçi değil sahada çalışan elemanlarız. Bize ATM personeli denilmesi zorumuza gidiyor. İşimizi geri istiyoruz" dedi.

ADANA'DA SİLAHLI PROTESTO

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan Osman Boran, çalıştığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne giderek silahla havaya ateş açtı. Polisin etkisiz hale getirdiği Boran, "Namussuzlar beni işimden ettiler. Her gün cumhurbaşkanımıza hakaret ediyorlar. Biz de buna karşılık verdiğimiz için işten çıkardılar" dedi.

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