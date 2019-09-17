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'de korkutan ! depremler

İzmir Çeşme'de korkutan deprem! Son dakika depremler

17.09.2019, 08:58 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019,08:59

’in Çeşme İlçesinde akşam saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir meydana geldi. ve alınan bilgiye göre, İzmir’de saat 22.44 ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 17.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 22.44 ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 17.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarak açıkladı.

İHA

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