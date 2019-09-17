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'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

17.09.2019, 10:29

genelinde zabıta ekipleri, eğitim kurumlarının çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Çocuklar arasında son dönemde popüler olan ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden, 'slime' denilen yapışkan oyun hamurunun kutusunda yazılı içeriği okuyan zabıta, kanserojen kimyasal 'boraks' maddesinin olduğunu görünce ürünleri topladı. Kırtasiyelerle ilgili tutanak tutulurken, artırılan denetimlerden en çok veliler memnun oldu.

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