‘Kendi harekat planımızı uygularız’

Suriye başlıklı TÜRKİYE-RUSYA-İRAN üçlü liderler zirvesinin 5’incisi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapıldı. Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde bir barış koridoru kurmak için ABD ile iki hafta içinde anlaşamazsak, kendi harekât planımızı uygularız” dedi

Kalıcı bir siyasi çözüm ve istikrarın sağlanması amacıyla, Suriye başlıklı Türkiye-Rusya ve İran üçlü liderler zirvesinin 5'incisi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Ankara'da yapıldı. Zirvenin ardından Erdoğan özetle şunları söyledi:



SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜ: Üçlü zirvede, Sayın Ruhani ve Sayın Putin'le Suriye'deki ihtilafı tüm boyutlarıyla ele aldık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunmasında aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik.



ODAK KONU İDLİB: DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık. Sahada sükunetin tesisi, mültecilerin dönebileceği şartların oluşturulması ve ihtilafa siyasi çözüm bulunması için yürüttüğümüz çalışmaları gözden geçirdik. Nisan'dan bu yana İdlib'e yönelik kara ve hava operasyonlarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı bine yaklaştı. Yüz binlerce insan, saldırılar nedeniyle yeniden göç yollarına düştü. Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız.



MİLLİ GÜVENİK KONUSU: Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare ettik. Bu mesele hem Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü hem de Türkiye'nin milli güvenliği bakımından kritik önem taşıyor. Hali hazırda Suriye topraklarının dörtte birinden fazlası bölücü terör örgütünün işgali altında. Dün Çobanbey'de bir hastaneye düzenlenen kalleş saldırı bunun en son örneğidir. Suriye'de DEAŞ tehdidi artık ortadan kalkmıştır. Suriye'nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPGPYD'dir. Bunların varlığı sürdükçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir.



GÜVENLİ BÖLGEDE 2 HAFTA: Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi kendilerine ifade ettim. Burada bir mülteciler şehrinin oluşabileceğini ve mülteciler için buralarda konaklayabileceği ve ekip biçebileceği bahçelerini yapmaları noktasında bir hazırlığın yapılmasının isabetli olacağını ifade ettim. Nihai hedefimiz, Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek ülkenin bölünmesini engellemektir. Bunun için şayet ABD ile 2 hafta içinde arzu ettiğimiz sonuca ulaşamazsak, kendi harekât planımızı uygulamaya başlayacağımızı anlattım.



GERİ DÖNÜŞLERE ODAKLANALIM: Suriye'deki çatışma ortamından kaçan 3.6 milyon insana ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Son 8 yılda Türkiye olarak büyük fedakârlıklarda bulunduk, hâlâ da bulunuyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terörden arındırdığımız sadece 4 bin kilometrekarelik alana dahi şimdiye kadar 360 bin mülteci geri döndü. Bu insanlar şimdi kendi topraklarında huzur içinde yaşıyor, çocuklarını okula gönderiyor.



3 MİLYONU AŞABİLİR: Fırat'ın doğusundaki barış koridorunu Deyrizor ve Rakka'yu kadar indirebilirsek geri dönecek sığınmacı sayısı 3 milyonu bile aşabilir.



İRAN LİDERİ HASAN RUHANİ: ABD BÖLGEYİ TERK ETMELİ



"Astana sürecindeki tüm çalışmalarımızı yeniden gözden geçirdik. Üç ülke Suriye konusunda görüş birliğindedir. Üniter yapı ve toprak bütünlüğü konusunda tavrımız ortak. Yabancı devletlerin orada bulunmasından üç ülke de rahatsız. Bunların başında ABD geliyor, olay Suriye'yi bölmeye çalışmaktır. Bu tutum kabul edilebilir değil. Bir ülke başka bir ülkenin topraklarını hiçbir izin almadan, işgal ederek bağışlıyor. Bu ABD'nin Suriye içinde kötü niyeti olduğunun göstergesidir. ABD bölgeyi terk etmelidir."



RUSYA LİDERİ PUTİN: SURİYE KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEMELİ



Rusya lideri Putin, "Suriye krizinin çözümüne yönelik zirve çok başarılı geçti. Kabul ettiğimiz bildiride çözümün sağlanması için maddeler yer alıyor. Öncü görevlerimiz arasında siyasi diyaloğun sağlanması var. Suriye kendi geleceğini belirlemeli" dedi.



ORTAK BİLDİRİ



Üç liderin de tam mutabakat sağladıkları zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride, Suriye'nin bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM ilkelerine kuvvetli taahhüt vurgulandı. Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişim liderler tarafından reddedildi.



Suriye'de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni oluşumlar ortaya atılmasına dair her türlü girişim üç lider tarafından reddedildi.



Liderler tarafından, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik ve istikrarın, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sağlanabileceği vurgulandı.



Liderler, ABD'nin işgali altındaki Golan'a dair uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden kararını kınadı.



Liderler, Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine, yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve ev sahipliğinde, BM'nin kolaylaştırıcılığında siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair inançlarını teyit etti.



23 AYDA 5 KEZ BİR ARAYA GELDİLER



Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki sorunun kalıcı çözüm yollarını ele aldığı Üçlü Zirve Toplantıları, daha önce iki kez Rusya Soçi'de, birer kez de Tahran ve Ankara'da düzenlendi. Türkiye ve Rusya öncülüğünde Aralık 2016'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından, Esad rejiminin ihlallerini sürdürmesi ve İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmelerden bir sonuç elde edilememesi, yeni müzakerelerin önünü açacak Astana sürecini başlattı. Liderler Astana'da oluşturulan format çerçevesindeki zirvenin ilkini 22 Kasım 2017'de Rusya Soçi'de yaptı. Zirveden Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin kurulması kararı çıktı. Ankara'da 4 Nisan 2018'de yapılan ikinci Suriye zirvesinde ise ortak vurgu terörle mücadelede kararlılık oldu. İran'ın ev sahipliğinde geçen yıl 7 Eylül'de düzenlenen üçlü zirvenin müzakere kısmı, teamüllerin aksine basına açık gerçekleştirildi. Bu zirveye Başkan Erdoğan'ın sivil hassasiyeti damga vurdu. Müzakerelerde Erdoğan, zirvenin sonuç bildirisine, İdlib'de ateşkes ilanının eklenmesini istedi. Putin ve Ruhani ise İdlib'de çok fazla sivil yaşadığı gerekçesiyle Erdoğan'ın çağrısını haklı bulduklarını belirtti. Böylece Tahran zirvesinde Türkiye'nin İdlib'de ateşkes çağrısı ve insani kriz boyutunun vurgulanması ön plana çıktı. Türkiye, Rusya ve İran liderleri, dördüncü kez 14 Şubat 2019'da Soçi'de bir araya geldi. Bu zirvenin sonuç bildirisinde de "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü" vurgusu yapıldı. Suriye'de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasını amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığının altı çizildi.



BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN MENDERES MESAJI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamlarının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında "Vefatlarının üzerinden geçen 58 seneye rağmen, merhum Menderes ve arkadaşlarının halen hayırla ve şükranla yad edilmelerinin sebebi, milletimizin safında yer almış olmalarıdır. Merhum Menderes'in demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar, bizler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.