  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > S-400 sevkiyatı Yunan basınında: Artık stratejik rehineyiz

sevkiyatı Yunan basınında: Artık stratejik rehineyiz

S-400 sevkiyatı Yunan basınında: Artık stratejik rehineyiz

17.09.2019, 10:43

'nin 'dan satın aldığı ve ikinci kısım teslimatının tamamlandığı 'ler Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili habere, “ artık stratejik bir rehine” başlığı atıldı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin intikali, Yunan basınında geniş yer tuttu. Türkiye'nin Rusya ve Çin'den sonra S-400'e sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatan Yunanistan merkezli gazete, "Yunanistan artık stratejik bir rehine" başlığı attı.

Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews haber sitesi, Türkiye Millî Savunma Bakanlığının S-400 intikaliyle ilgili açıklamasını okuyucularına duyurarak, "Büyük soru, ikinci S-400 setinin nereye kurulacağıdır." satırlarına yer verdi.

BÖLGEDEKİ BÜTÜN ÜLKELERİ KAPSAYABİLİR

S-400 sisteminin kurulacağı yere göre kapsayacağı ülkeleri sıralayan gazete, bölgedeki şu devletleri ve alanları sıraladı:

Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Romanya, Kırım, Rusya'nın bir kısmı, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Lübnan, Suriye, Irak, İran


STRATEJİK REHİNE

Söz konusu savunma sisteminin Türk-Yunan askeri dengesini nasıl değiştireceğine değinilen haberde, "Stratejik rehinelik terimi artık yalnızca bir teori değil. Maalesef, gerçekleşen şey Yunanistan için son derece acı verici." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'U İŞARET ETTİLER

Haberde, S-400 sistemlerinin Yunanistan Hava Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonel kabiliyetini son derece zorlaştıracağı ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ise sahadaki operasyonlarını aynı oranda kolaylaştıracağı vurgulandı.

Akşam'ın haberine göre; İkinci set S-400'lerin koyulacağı yer için İstanbul'u işaret eden haber, "S-400'ün Küçük Asya'nın sahillerine koyulması, Yunanistan için çözülmesi çok zor bir bulmacaya dönüşecektir." satırlarıyla sona erdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

S-400 sevkiyatı Yunan basınında: Artık stratejik rehineyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN