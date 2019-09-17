Teknede facia

Fethiye’de demirli ahşap gulet tekne, sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede her yeri sararken, 14 kişi can havliyle suya atladı. Tekneden çıkamayan bir Fransız vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün sabaha karşı alev alarak yanan ve daha sonra batan gulet teknede bulunan bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'ndaki "Medsum" isimli ahşap gulette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm guleti sardı. Yangın sırasında teknede olan 14 kişi can havliyle kendilerini suya bıraktı. İhbar üzerine Kıyı Emniyetine ait KIYEM 5 gemisi tarafından yangına müdahale edilirken, sudaki 14 kişi sahil güvenlik ekiplerince Göcek iskelesine getirildi. 4 yaralı ise Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



DALGIÇLAR ÇIKARDI



Müdahaleye rağmen Söndürülemeyen gulette kalan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre (70) ise hayatını kaybetti. Pierre'in cansız bedeni, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

MURAT YALÇIN