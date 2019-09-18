‘Annelerin duruşu terörü bitirecek’

Diyarbakır’da HDP İl binası önünde başlatılan eylemin 15. gününde katılan aile sayısı 36’ya yükseldi. Kayseri’de de annelere destek eylemi düzenledi

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği oğlu Ömer için eyleme katılan Salih Gökçe ile birlikte 15'inci günde 36 oldu. HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren ailelere, 2008 yılında Yenişehir'de dershane önündeki patlamada oğlu şehit olan Şemsettin Süer, destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle buluşan baba Süer, annelerin onurlu duruşunun terörü bitireceğine inandığını söyledi. Süer, "Bu onurlu duruşlarını sonuna kadar destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Çocuğumuz şehit oldu ama bu annelerimizin bekleyişi var. Bu kolay bir şey değil, ilk defa böyle onurlu bir duruş görüyoruz" diye konuştu.