Babasını öldüren gence beraat

İstanbul Beykoz'da şiddet gören annesini korumak için babasını öldüren 21 yaşındaki sanık Koray Adıyaman, meşru müdafaa hükümleri kapsamında beraat etti.

İstanbul Beykoz'da şiddet gören annesini korumak için babasını öldüren 21 yaşındaki sanık, meşru müdafaa hükümleri kapsamında beraat etti. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Koray Adıyaman (21) ve avukatı ile ailesi katıldı. Savunmasını yazılı sunan Adıyaman, apartman görevlisi olan babası Murat Adıyaman'ın annesine, iki ablasına ve kendisine yıllardır fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. Adıyaman, "Daha evliliğini başında sudan sebeplerle annemi devamlı dövüyormuş. Bazen annem işten eve 5-10 dakika geç gelirdi. O zaman babam hepimizi kalorifer dairesindeki betonda yatırırdı. Televizyonda kadın cinayeti haberi çıktığında birçok kez, 'bir gün annenle ben de televizyona çıkacağız' demiştir. Birçok kez anneme bir şey yapmasın diye yatak odasının kapısında yattım" ifadelerini kullandı.



"ENGELLEMEK İSTEDİM"



Sanık Adıyaman annesinin tehdit ve hakaretleri nedeniyle babasından boşanmak istediğini belirterek, "Fakat boşanamadı. Çünkü babam 'adliyeye gidersen cenazen çıkar' diye tehdit etti" dedi. Olay günü babasının annesini öldürmek kastıyla mutfağa bıçak almaya gittiğini söyleyen Adıyaman, "Ben de evde bulunan tabancayı aldım ve babam çıkacağı sırada ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Anneme bir şey yapmasından korktuğum için engellemek istedim" diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın beraatine karar verdi.