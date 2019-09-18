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Başkan Erdoğan’dan Milli halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik

Başkan Erdoğan’dan Milli halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik

18.09.2019, 19:59

Başkan , ’nda koparmada ve toplamda kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik telgrafı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi. Tayland'ın Pattaya şehrinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

IHA

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