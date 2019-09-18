CHP baskı yaptı, ülkücüler tepki için bıyıklarını kesti!

MHP’den CHP’ye geçen Manisa’nın Alaşehir Belediyesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Belediyede memur olarak çalışan Manisa Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, bıyıklarını kesmesi konusunda uyarıldı ve baskıya maruz kaldı. Bıyıklarını kesmek istemeyen Güzel’e bir de ceza geldi. Bu durum üzerine Manisa Ülkü Ocakları Başkanı’nın talimatıyla CHP’ye tepki amaçlı Manisa’da bulunan 17 ilçenin Ülkü Ocakları Başkanları bıyık ve sakallarını kesti.

Manisa'nın Alaşehir İlçesi 31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen Yerel Seçimler'de MHP'den CHP'ye geçmiş, yeni belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu olmuştu. Bu gelişme ardından iddiaya göre Alaşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik psikolojik baskı uygulanmış, 50'ye yakın çalışan bu baskı ardından görevinden ayrılmıştı. Yine iddiaya göre, MHP'li olduğu bilinen diğer çalışanlara yönelik baskı ve tutum devam ediyor.

Manisa Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel de CHP'ye geçen Alaşehir Belediyesi'nde memur olarak çalışıyor. Güzel, ülkücü bıyıklarıyla yıllardır çalıştığı kurumdan geçtiğimiz günlerde uyarı aldı. İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti: Uğur Güzel'in şefi 20 Ağustos 2019 günü ofise geldi. Kılık kıyafet konusunda uyarılar geldiğini, çalışanların kıyafetlerinde sorun olmadığını söyledi. Fakat Uğur Güzel'i yanına çağırarak bıyıklarının kılık kıyafete uymadığını belirtti. Bunun üzerine Güzel'in bıyıklarını kesmesi istendi. Bıyıklarını kesmeyeceğini belirten Güzel hakkında tutanak tutuldu.





MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARMA CEZASI

Kısa süre sonra Alaşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden Güzel'e uyarı cezası verildi. Gelen yazıda, "Müdürlüğümüze bağlı tahsilat şefliğine bağlı pazaryeri tahsildarlarının kılık kıyafet ve mesai düzenlerine yönelik olarak 20 Ağustos 2019 tarihinde Tahsilat Şefi İ.R.'nin yaptığı yerinde denetim neticesinde Belediye Başkanlık Makamının 9 Temmuz 2019 tarih ve 6489 sayılı yazı tüm birim ve personellerine tebliğ edilmek üzere yayımladığı talimatnameye uymadığınız ve talimatnamenin hatırlatılması üzerine verdiğiniz sözlü karşılık adı geçen talimatnameye uymayacağınız şeklinde olduğu ve 20 Ağustos 2019 tarihinde tanzim edilmiş olan tutanak ile tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca yazının sonunda 'İşlenen suçun ilk olması nedeniyle hakkında tutanak tanzim edilen Belediye Memuru Uğur Güzel'e uyarma cezası verilmesi uygun görüşmüştür" denildi.

ÜLKÜ OCAKLARINDA TEPKİ

Bu durum üzerine durumu Ülkü Ocakları'na ileten Güzel'e destek ve CHP'li belediyeye de tepki gecikmedi. Manisa'da bulunan 17 ilçenin bıyık ve sakallı olan tüm Ülkü Ocakları Başkanları bıyık ve sakallarını kesti.

CHP'nin baskısına maruz kalan ve ülkücü bıyıklarını kesen Uğur Güzel, şunları söyledi: "Tutulan tutanağın ardından Manisa Ülkü Ocakları Başkanı'nın talimatı ile Ülkücülüğün sakalla bıyıkla alakası olmadığını, hiçbir baskının bizi davamızdan vazgeçiremeyeceğini vurgulamak için İl Ocak Başkanımız ve 17 İlçe Ocak Başkanları ile yöneticileri de dahil olmak üzere Ülkü Ocaklılarındaki Hilal bıyıklı gençler bıyıklarını kesti. Bıyıklarımı işten atılma kaygısıyla değil tepki göstermek için kestim. Ülkücünün Hilal bıyıklarına dahi tahammülü olmayanlar şunu bilsinler tekrar bıyık bırakıp görevine ve işime devam edeceğim."



Sabah