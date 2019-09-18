Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
18.09.2019, 09:48
Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
'Dur' ihtarına uymayan minibüsten çıkana jandarma da şaşırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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