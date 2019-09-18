İşte Soyer’in inkar ettiği önerge!

Katıldığı programda önergede PKK'nın kınanmasıyla ilgili bir bölüm olmadığını iddia eden Başkan Tunç Soyer’e tepki gösteren AK Partili Erhan Çalışkan, o önergeyi Yeni Asır ile paylaştı. Kınama talebinin açıkça yazdığını söyleyen Çalışkan, “Bu metni her toplantıda gündeme getireceğim. Hodri meydan, samimilerse buyursunlar” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üye Erhan Çalışkan'ın İzmir'deki orman yangınlarını üstlenen PKK'nın kınanmasına yönelik verdiği önergenin CHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmesi Türkiye gündemine oturdu. Önceki akşam bir tartışma programında katılımcılardan birinin CHP'nin bu tutumunu gündeme getirmesi üzerine yayına bağlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çalışkan tarafından verilen önergede yer alan 'kınama' maddesi gayet somut şekilde ortadayken, "Gelen önergenin PKK'yı kınamak veya kınamamak gibi bir içeriği yoktu" iddiasında bulundu.





SOYER, KONUYU SAPTIRDI



"Önergenin sonunda neyin oylanmasının istendiği apayrı bir konu" diyen Soyer, "Reddedilen de orada talep edilen önerilerdir. Yoksa PKK'nın lanetlenip lanetlenmemesi gibi herhangi bir önerge söz konusu değildir. Orada şehit yakınlarına yardım yapılmasıyla ilgili konu vardı. Yani tamamen PKK'nın lanetlenip lanetlenmemesinin dışında bir konu" dedi. Bu açıklamaları Yeni Asır'a değerlendiren Çalışkan ise, önergesinin birinci maddesinde açıkça PKK'nın orman yangınları için kınanması ifadesinin yer aldığına dikkat çekti. "Tunç Bey önergeyi anlamamış" diyen Çalışkan, "Ortaokula giden oğlum bu önergeyi okudu ve anladı, üniversite bitirmiş koca koca adamlar bunu nasıl anlayamadı çözemedim. Başkan Soyer, konuyu inkar edip saptırdı" dedi. Bundan sonra kabul edilinceye kadar aynı önergeyi her Meclis toplantısına getireceğini belirten Çalışkan, "Hodri meydan. Eğer, PKK'yı kınama konusunda samimilerse buyursunlar" dedi.



YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENSİN



İzmir'deki son orman yangınlarının ardından geçtiğimiz günlerde yapılan Büyükşehir Meclis toplantısında AK Partili üye Erhan Çalışkan, "Karabağlar ve Menderes bölgesinde çıkardığı yangınlarla ormanlarımızı içindeki yüzlerce canlı türü ile birlikte yakan eli kanlı PKK terör örgütünü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasal parti, kurum-kuruluş, STK ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ile yabancı devletleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz" metniyle PKK'nın kınanmasına ilişkin önerge verdi. Önergede yanan alanın ağaçlandırılması için belediyenin başlattığı kampanyanın yanında PKK'nın şehit ettiği İzmirli asker, polis, öğretmen gibi kamu görevlileri ile tüm sivillerin ailelerine yardım edilmesi için kampanya düzenlenmesi ve bu kampanya için banka hesabı açılması önerisi yer aldı.

CHP REDDETTİ



Önergenin son maddesinde ise, şehit İzmirlilerin hatırasının yaşatılması için bir andaç hazırlanması ve bu andacın İzmir'deki okullara ücretsiz dağıtılması önerildi. Ancak önerge, CHP grubunun oylarıyla reddedildi. Bir sonraki Meclis toplantısında ise Meclis Başkanvekili ve CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, önergenin kabul edilmesi halinde İçişleri Bakanlığı'nın Meclis'i feshedebileceğini savunarak 'red kararı'nı savundu.



'KAMUOYUNU YANILTMAK İSTİYORLAR'



Yeni Asır'a yaptığı açıklamada Soyer'in açıklamalarını büyük bir hayretle izlediğini söyleyen Erhan Çalışkan, "Önergenin ilk maddesinde yer alan kınama ifadesi gayet açık. Başkan Soyer, kamuoyunu açıkça yanıltmaya çalıştı. Yayına ben de bağlanmak istedim ama bağlamadılar. Orada herkes konuştu ama önergeyi veren kişi olarak ben konuşturulmadım" dedi. Soyer'in şehit yakınlarına yardım edilmesi gibi maddeler olduğu için önergeyi reddettiklerine yönelik ifadelerinin de ayrı bir skandal olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Dervişin fikri neyse zikri de odur misali bu sözlerle asıl korkularını ortaya koydular. Eğer şehitlere yardım ederlerse HDP'ye diyet ödeyemeyeceklerinden ve ittifaklarının çatırdayacağından mı koruyorlar?" diye sordu.



VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ



CHP'nin böyle bir önergeye ret oyu vermesi vatandaşların tepkilerine neden oldu. Konu en son önceki akşam bir TV kanalındaki tartışma programında da gündeme geldi. Tartışma üzerine canlı yayına bağlanan Başkan Soyer, Meclis'in PKK'yı kınamama yönünde bir irade ortaya koymasının söz konusu olmadığını iddia etti ve şöyle devam etti:

"Önergenin PKK'yı kınamak gibi bir içeriği yoktu. Önergenin sonunda neyin oylanmasının istendiği apayrı bir konu. Orada şehit olanlara yardım yapılmasıyla ilgili bir şey vardı, reddedilen de oradaki önerilerle ilgilidir. Ama PKK'nın lanetlenmediğine yönelik bir algı olarak yansıtılmaya çalışılıyor. İzmir Büyükşehir Meclisi'nin bütün üyeleri PKK'ya karşıdır."



'TEKRAR GÜNDEME GETİRECEĞİM'



CHP'nin bu önergenin kabul edilmesi halinde İçişleri Bakanlığı tarafından Meclis'in feshedilebileceği yönündeki iddiasının ise çok komik olduğunu söyleyen Çalışkan, "Bu Meclis daha bir yıl önce Afrin'e yapılan harekatı oy birliğiyle destekleme kararı aldı ve kapatılmadı. PKK'yla büyük bir mücadele içinde olan hükümet, Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın PKK'yı kınadığı için Meclis'i kapatma girişiminde bulunacağını söylemek kadar abes bir şey olamaz" diye konuştu. Bundan sonra kabul edilinceye kadar aynı önergeyi her Meclis toplantısına getireceğini açıklayan Çalışkan, "Hodri meydan. Eğer, PKK'yı kınama konusunda samimilerse buyursunlar" dedi.

ERHAN GÜLENÇ