Oruç Reis Sismik Gemisi Doğu Akdeniz yolcusu

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını aramak üzere görevlendirilen Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi'ne destek olmak üzere Doğu Akdeniz için görevlendirilen Oruç Reis Gemisi de demirlediği Antalya limanından hareket etti.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını aramak üzere görevlendirilen Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi'ne destek olmak üzere Doğu Akdeniz için görevlendirilen Oruç Reis Gemisi de demirlediği Antalya limanından hareket etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda görev yaptığı Marmara Denizi'nden ayrılan ve ekipmanlarını tamamlamak üzere 15 gün önce Antalya Limanı'na demirleyen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi dün 16.00 sularında demir aldı. İlk olarak Antalya Körfezi'nde sismik araştırmalarda bulunacak olan Oruç Reis, buradaki görevini tamamladıktan sonra ise Doğu Akdeniz'e inecek. BARIŞ ŞİMŞEK