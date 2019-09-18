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Putin ve Ruhani’ye inciri

Putin ve Ruhani’ye Aydın inciri
Giriş Tarihi: 18.9.2019

Suriye’deki krizin çözümü için Ankara’da Rusya ve İran’ın katılımıyla gerçekleşen ‘ Toplantısı’ dünyanın gözünün Ankara’ya çevrilmesine neden oldu. Başkan Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde barış koridoru kurulması konusundaki kararlılığı vurguladığı zirve sonrası Ankara’ya gelen konuk başkanlara inciri ikram ettiği öğrenildi

Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla önceki gün Ankara'da gerçekleştirildi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Suriye konulu zirve sonrası 3 lider bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Başkan Erdoğan'ın Ruhani ve Putin'e, Aydın yöresi inciri ikram ettiği öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR KÜLLİYE'DE

Başkan Erdoğan, dün ise Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Boyacı ve Öztürk'ü samimiyetle karşılayan Erdoğan, Türkiye'nin göğsünü kabartan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, daha sonra Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerini ayrı ayrı kabul etti.

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