‘Seni Bergen gibi yakarız’ tehdidi!

Adana'da​ beyzbol sobasıyla dövülüp, üzerine siyah renkli yanıcı sıvı dökülen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca (48), saldırganlardan şikayetçi oldu.

Adana'da beyzbol sobasıyla dövülüp, üzerine siyah renkli yanıcı sıvı dökülen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca (48), saldırganlardan şikayetçi oldu. İşletmesine zorla el koymak isteyen zorbalar tarafından saldırıya uğradığını belirten Karaca, Levent G. ve Doğan G.'yi 2, 5 ay önce Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:



DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

"Diz çöktürüp özür dilettiler ve şikayetimi geri çekmemi istediler. Bu ilk ihtarmış. Ellerinde çakmakla 'İkinci ihtarda seni Bergen gibi yakarız' dediler. Üçüncüde de yaşama şansı vermeyeceklerini söylediler. 'Seni öldürsem ne kadar yatarım ki' diye konuştular. Daha önce koruma talep etmiştim ama uygun görülmedi. Dün ölebilirdim. İnşallah koruma ve uzaklaştırma cezası verirler. Adalete güveniyorum."