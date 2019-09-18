Tacizci komşuya iyi hal indirimi!

İzmir'in Menderes ilçesinde komşusunun kızı 13 yaşındaki A.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.Y.Y. (39), 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde komşusunun kızı 13 yaşındaki A.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.Y.Y. (39), 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, eylemi birden fazla kez yapan sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayıp, cezasını 10 yıl 5 aya indirdi. Ayrıca sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığına kanaat getirip tutuksuz olarak kararın onanmasını beklemesine hükmetti. Sanık M.Y.Y. kararın onanmasıyla cezaevine girecek.



'FITIĞIM VAR' SAVUNMASI



İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık M.Y.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Benim bel fıtığı hastalığım var. Mağdurun bahsettiği hareketleri yapmam mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" demiş, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise, küçük kızın mağduriyetinin sanığın tutuksuz kaldığı sürece devam edeceğini belirterek sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etmişti.