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Başkan Erdoğan'dan "tbt" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan tbt paylaşımı

19.09.2019, 17:52

Başkan , sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "tbt" (Throw Back Thursday) etiketiyle 2004 yılında Van kedisiyle çekilen fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıl önceki bir seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından "tbt" (Throw Back Thursday) etiketiyle paylaştı.

"İSTANBUL'DAN MALATYA'YA..."

Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden, 2004'te İstanbul'dan Malatya'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çekilen fotoğrafına yer verdi.


Erdoğan, "tbt" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." ifadesini kullandı.

İşte binlerce beğeni alan o kare;


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