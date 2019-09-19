CHP’de süper yetki tepkilere neden oldu

CHP'de geçen hafta sonu Parti Meclisi toplantısında kabul edilen yönetmelik değişiklikleri partide tartışmalara yol açtı. kim ayından itibaren başlayacak kongrelerde de Kılıçdaroğlu'nun 'tek aday' talebi tartışılacak.

CHP'de geçen hafta sonu Parti Meclisi toplantısında kabul edilen yönetmelik değişiklikleri partide tartışmalara yol açtı. Gerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gerekse de MYK'ya süper yetkiler veren değişikliklerle ilgili parti örgütünden tepkiler gelirken parti yönetimi ise bu tepkilerin önünü 'değişikliklerin yeniden gözden geçirileceği' sözünü vererek kesmeye çalışıyor. Ekim ayından itibaren başlayacak kongrelerde de Kılıçdaroğlu'nun 'tek aday' talebi tartışılacak. Ayrıca kulislerde Muharrem İnce'nin bir kez daha genel başkanlık için Kılıçdaroğlu'na rakip çıkacağı dile getiriliyor.

EVRİN GÜVENDİK