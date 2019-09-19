‘Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz’

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2014'te Muş'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Musa (21) için gelen İkram Göktürk ve 2015'te Muş'ta PKK'ya katıldığını söyleyen oğlu Onur (28) için gelen Selma Han ile 16'ncı günde 40 oldu.

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2014'te Muş'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Musa (21) için gelen İkram Göktürk ve 2015'te Muş'ta PKK'ya katıldığını söyleyen oğlu Onur (28) için gelen Selma Han ile 16'ncı günde 40 oldu. Oğlu Musa için oturma eylemine katılan İkram Göktürk, 5 yıldır haber alamadığını belirterek, "İstiyorum ki çoğum bulunsun, ben de anayım. Oğlumun dağda olduğunu düşünüyorum. Ben huzur ve barış istiyorum, çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.



SURİYE'DEYDİ



Onur için oturma eylemine başlayan Selma Han ise oğlundan teslim olmasını isteyerek, "2014 yılında gitti, arkadaşlarından haberini aldık. En son Suriye'de olduğunu öğrendik. Oğlumdan tek isteğim gelsin, teslim olsun" diye konuştu.