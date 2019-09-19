  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

Erdoğan, gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

19.09.2019, 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019,14:48

, dolayısıyla Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı kabul etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN