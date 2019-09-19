Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
19.09.2019, 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019,14:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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