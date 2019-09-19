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'ın infaz timi mensubu 'de yakalandı

DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı

19.09.2019, 22:51 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019,23:03

Terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlı, 'in Buca ilçesinde gözaltına alındı

DEAŞ terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen zanlı, İzmir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün infaz timi mensubu olduğu bildirilen ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan zanlı Muhammed Ramadan'ın İzmir'de olduğunu belirledi.

Buca ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

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