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anneleri dünyaya örnek olacak’

‘Diyarbakır anneleri dünyaya örnek olacak’
Giriş Tarihi: 19.9.2019

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Genel merkez'de gerçekleşti. Toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır'da annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir. Anneler büyük bir vicdani haykırış içerisindeler" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKİCİ MESELE

Bu haykırışın toplumun geniş kesimlerinde etki bulmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye'ye geniş geniş yer veren yabancı basın organlarının annelere bu kadar sessiz kalması dikkat çekici bir meseledir" diye konuştu.

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