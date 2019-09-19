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'a hava harekatı! 3 terörist yok edildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist yok edildi

19.09.2019, 09:24

Gelen son dakika haberine göre; Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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