‘Sonuna kadar davacıyım’

İzmir'in Metin Oktay'dan sonra futbolda yetiştirdiği en önemi değerlerden biri olan ünlü futbol adamı Mustafa Denizli'nin evlilikten yana şansı gülmedi.

İzmir'in Metin Oktay'dan sonra futbolda yetiştirdiği en önemi değerlerden biri olan ünlü futbol adamı Mustafa Denizli'nin evlilikten yana şansı gülmedi. Üçüncü eşinden boşanmak için dava açtığında, eşinin ağabeyi tarafından 20 dakika darp edilen ve anlaşmalı boşanma için kendisinden 5 milyon lira istenen Denizli, avukatı ile birlikte şikayetçi olmuştu.



YAĞMAYA TEŞEBBÜS SUÇU



Boşanma davası devam ederken eşinin ağabeyi Heja Elçi tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin davanın 3. duruşması yapıldı. İstanbul'daki duruşmada, hakkında 'tehdit ve basit yaralama' suçundan hapsi istenen sanık Heja Elçi hazır bulundu. Mustafa Denizli'yi darp ettiği iddiasıyla yargılanan Evin Elçi'nin ağabeyi Heja Elçi ile ilgili savcı, esas hakkında görüşünü açıkladı. Savcı, Heja Elçi'ye basit yaralama ve tehdit suçlarından dava açıldığını ancak sanığın eyleminin konutta yağmaya teşebbüs suçu oluşturduğunu belirterek 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



'ASLA VAZGEÇMEM'



İran'da olduğu için duruşmaya katılamayan Mustafa Denizli, Yeni Asır'a konuştu. Sonuna kadar davanın takipçisi olduğunu söyleyen Denizli, "Davamdan asla vazgeçmem. Benim darp edilmem ve tehdit edilmem ile ilgili mahkeme heyeti ne karar verirse odur" dedi.

FATİH ŞENDİL