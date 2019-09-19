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‘Soyer gizli ortaklarına borcunu ödüyor’

‘Soyer gizli ortaklarına borcunu ödüyor’
Giriş Tarihi: 19.9.2019

MHP , orman yangınlarının çıkarılmasını üstlenen 'nın kınanması önergesini reddeden 'li Başkanı 'e ve CHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, orman yangınlarının çıkarılmasını üstlenen PKK'nın kınanması önergesini reddeden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e ve CHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi. Kalyoncu, "Tunç Soyer, İlçe Belediye Başkanlığı günlerinden beri sergilediği terörist destekçisi tavırları sürdürmektedir. Anlaşılan o ki, hem meşrebinin icabına göre hareket etmekte hem de zillet ittifakının gizlenen ortağına borç ödemeye devam etmektedir" dedi. Verilen önergenin, PKK'ya karşı bir kınama kararı alınmasını içerdiğini hatırlatan Kalyoncu, "CHP'li meclis üyeleri, içinde bulundukları ittifakın gizlenen ortağını üzmemek için aleni ortağına rağmen bu önergeye ret oyu vermiştir" diye konuştu.

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