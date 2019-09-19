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ek tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonucu öğrenme sayfası

YKS ek tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonucu öğrenme sayfası

19.09.2019, 14:55 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019,15:16

2019- Sonuçları Açıklandı.. Öğrencilerin merakla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları tarafından az önce açıklandı. Yapılan resmi duyuruya göre adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde şuanda sorgulayabiliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda sonuçların açıklanacağını duyurmuş ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Ek yerleştirme sonuçları şuan erişime açıldı.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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