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Böbreğini veren oğlunun tabutuna son bakış

Böbreğini veren oğlunun tabutuna son bakış
Giriş Tarihi: 20.9.2019

Alaplı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalışan , 1 ay önce böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan babası 'a İstanbul'daki bir üniversite hastanesinde gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi. Daha sonra taburcu olup işine dönen Tayfun Yıldız, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Zonguldak Alaplı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalışan Tayfun Yıldız, 1 ay önce böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan babası Cevat Yıldız'a İstanbul'daki bir üniversite hastanesinde gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi. Daha sonra taburcu olup işine dönen Tayfun Yıldız, evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Yıldız'ın cenazesi helallik alınması için evinin önüne götürüldü. Baba Cevat Yıldız, enfeksiyon riskine karşı evinin balkonundan dua ettikten sonra oğlunun tabutuna son kez baktı. Tayfun Yıldız, Gümeli Beldesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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