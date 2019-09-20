“Bu sözler Özgür Özel’i mahcup eder”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelik "Sana Manisa'yı dar ederiz" sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelik "Sana Manisa'yı dar ederiz" sözlerine tepki gösterdi. Açıklamasında Özel'in haddini aşan ifadeler kullandığını belirten Dağ, "Boyundan büyük, çapından geniş sözler etmiştir. Kendisini edepli olmaya davet ediyoruz" dedi. Bakanlığın üreticiyi korumak istediğini belirten Dağ, "Ortada bir mağduriyet olmamasına rağmen ısrarla üzüm üreticisinin mağdur edildiği algısını oluşturmaya çalışıyor. Özgür Bey, Sayın Bakan'a yönelik ölçüsüz ve boyundan büyük ifadeler kullanmıştır. Kendisine ağzından çıktığı andan itibaren sözünün esiri olduğunu, bu açıklamalarının kendisini mahcup edeceğini hatırlatıyor, edepli olmaya davet ediyoruz" dedi.