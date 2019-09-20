‘Gazilik Türk kahramanlığının destanıdır’

Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı verilişinin 98'nci yıldönümü tüm yurtta törenlerle kutlandı. Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı verilişinin 98'nci yıldönümü tüm yurtta törenlerle kutlandı. Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi. Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Suat Çağlayan'ın katıldığı törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Mehmet Gökmen, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her satırı binlerce şehidin kanıyla sulanmış ve kahraman gazilerin kılıcının kabzasıyla mühürlenmiştir. Cumhuriyetimizin anası kan ve gözyaşı, babası ise bir destandır. Gazilik Türk vatanseverliğinin yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazandır. Kutsal vatan topraklarını hedef alanlar, yok olmaya mahkumdur" dedi.

MERT ALPDÜNDAR