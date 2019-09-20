Haftanin bölgesinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi..