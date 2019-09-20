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Urla'da kardeşler arasında silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

İzmir Urla'da kardeşler arasında silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

20.09.2019, 14:52

'de kardeşi ve yeğeninin bulunduğu otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı. D'nin (41) tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Urla ilçesinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Cesur D. (41) ve Cengiz D. (48) kardeşler arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası oğlu Emre D. (19) ile otomobile binerek kardeşinin evine giden Cengiz D, pompalı tüfekle ateş açtı.

Evde bulunan Cesur D. ile oğlu Hakan D'nin de (20) pompalı tüfek ve tabancayla yanıt vermesi sonucu yaşanan çatışmada Cesur D, karnından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cesur D'yi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, Cengiz D, Emre D, Cihat D. (33) ve Hakan D'yi (20) gözaltına aldı.

Yaralı Cesur D'nin (41) tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

AA

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