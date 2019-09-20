Önce bıçakladı sonra yaktı

İstanbul’da cezaevinden izinle çıkan adam, iki çocuğunun annesi eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağ ile yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan ve tedavisi süren talihsiz kadının bir kolunun kesilebileceği öğrenildi

Dehşet verici olay İstanbul Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Kübra T, Ersin Ü. ile 6 yıl imam nikahıyla evli kaldı. 5 ve 3 yaşlarında 2 çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ü. bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Ersin Ü, geçtiğimiz hafta cezaevinden 1 haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ü'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi.



EVE GİZLİCE GİRDİ



Çıkan tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü, ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T'nin oturduğu eve geldi ve balkon kapısından gizlice eve girdi. Mutfağa yönelen Ersin Ü, tezgahtaki sıvı yağı çaydanlığın içine boşalttı ve ısıtmaya başladı. Daha sonra tezgahtan bir bıçak alan Ersin Ü, kadının uyuduğu odaya girdi. Kübra T'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen cani adam daha sonra kaçtı. Talihsiz kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ersin Ü'nün ise tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



ELİ BİLEĞİNDEN KESİLEBİLİR



Kolları, yüzü ve göğsü yanan talihsiz kadın, can havliyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kübra T, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümü yanan Kübra T'nin tedavisi sürerken, bileğinin kesilme riski olduğu öğrenildi.



'İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'



Yaşanan olayı anlatan Kübra T'nin halası, "Daha önce de aralarına problem oluyordu. O adam evinin eşyalarını satmıştı. Hem yaktı, hem de parasını aldı gitti. İdam edilmesini istiyoruz. Kübra'nın kollarındaki damarlar açılmazsa kesilebilirmiş. Bir an önce iyileşmesini istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" açıklamasını yaptı.