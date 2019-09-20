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ve hakkında tutuklama kararı

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

20.09.2019, 22:34

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

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