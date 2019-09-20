‘Vatansever nesiller için hikayeleriniz değerli’

Başkan Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazileri Külliye’de ağırladı. 2 saat süren görüşmede sorunları dinleyen Erdoğan, gazi koruculara devlet övünç madalyası verilmesi için talimat verdi. Erdoğan’ın ayrıca “Sizler ve hikayeleriniz çok değerlisiniz. Vatansever bir nesil yetiştirmek için gençlere hikayenizi anlatın” dediği öğrenildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, Bakan Selçuk'a terörle mücadele kapsamında yaralanıp gazi olan Doğu ve Güneydoğu'daki köy korucularına 'devlet övünç madalyası' verilmesini söyledi.



KORUCULARA MÜJDE



13 gazinin katıldığı ziyarette her gazi ile ayrı ayrı sohbet eden Başkan Erdoğan, gazilerin hikayelerini de dinledi. Bazı gazilerin hikayelerini dinlerken duygulanan Erdoğan'ın, gazilerin özellikle eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere her türlü sorunları için başvuru noktalarının milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan da gazilerin sosyal hak ve sorunları için daha fazla hassasiyet gösterilmesini istedi. Öte yandan köy korucusu gazilerde görüşmede bölgedeki sıkıntılarıyla birlikte madalya taleplerini iletti. Devlet övünç madalyasının her gazi gibi korucuların da hakkı olduğunu ve hemen bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk'a, köy korucuları için de devlet övünç madalyası verilmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanından talep ettiği madalya konusunun çözülmüş olmasının kendisini sevince boğduğunu söyleyen gazi korucu Vahap Açan, "Ben ülkemin güvenlik ve huzuru için devletimin emri ve yönlendirmesi ile koruculuk yaptığım sırada terör örgütünün alçak saldırısı ile yaralandım, gazi oldum. Ülkem adına bu onur göğsümü kabartsa da, uzun süredir birçok başvuruma rağmen övünç madalyası verilmemesi beni çok üzüyordu. Başkanımıza konuyu açtım, dakikasında talimat verdi. Allah onu başımızdan eksik etmesin, var olsun" dedi.



OKULLARA ÖZEL PROGRAM



Başkan Erdoğan'ın kabulünde bulunan gazilerden Mehmet Erdoğmuş (74), 2 saatlik görüşmede Başkan Erdoğan'ın sıcak ve samimi ilgisinin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Erdoğmuş, "Bizimle espriler yaptı, duygulandı, tebrik etti. Protezi olanlara tedavi durumlarını sordu, sıkıntılarımızı tek tek not aldı, torunlarımızı bile dinledi. Birlik ve beraberlik için, vatansever bir genç nesil için gazilerin çok önemli olduğunu söyledi. Bu kapsamda bir proje düşündüklerini, gazilerin 81 ilde okullarda hikayelerini anlatmalarını, sahada olmalarını istedi" diye konuştu. Başkan Erdoğan, gazilere günün anısına bazı hediyeler de takdim etti.

TÜLAY CANBOLAT