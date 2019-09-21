Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan New York'a Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya liderleriyle ikili görüşmelerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda BM'nin gündeminde olan barış ve güvenlikle ilgili temel meselelerle ilgili görüşmelerimizi dile getireceğiz. BM Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz. Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum.

HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlandı. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz. Bunun dışında uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda deam ettirdik. Terör örgütlerine ABD'nin verdiği destek ortada. ABD'nin terör örgütlerine desteğini görmeme lüksümüz yok.Bizimle yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı söylendi. Biz mücadelemizi açık ve net yaptık. Bölgede DEAŞ yok noktasına geldi. Şimdi ise uydurma örgüt çıkarıldı; SDG. Bu bir aldatmaca. Bunun PYD ve YPG'den bir farkı yok. Buna çadır bir terör örgütü diyebiliriz. Onunla bunu yapıyorlar. PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi iç içe. Trump ile 10 gün önce telefonla görüşmüştük şimdi yüz yüze görüşeceğiz. Sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi.

BİZ F-35'LERDE ÜRETİCİYİZ

Patriotlar konusunda sayın Trump telefon görüşmemizde bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde ben kendisine evet dedim. Biz S-400'leri nasıl aldıysak kısa bir süre sonra ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor. Bize Patriot noktasında da şartlar sağlanırsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları hallederken F-35'leri bir yere koymamız mümkün değil. F-35'ler için 1 milyar 350 milyon dolar para yatırdık. Biz F-35'lerde üreticiyiz. Bunları yapan bir ülkeye yapılan uygulama adil bir uygulama değildir.