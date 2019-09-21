Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Ege’de 7, Türkiye’de 49 ilin emniyet müdürleri değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'nin ardından Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici Aydın'a, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir'e, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız Denizli'ye, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa'ya, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla'ya, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Çanakkale'ye, Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak'a atandı.
Ege Bölgesi'ndeki 7 ilin emniyet müdürleri, Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesiyle değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'nin ardından Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici Aydın'a, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir'e, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız Denizli'ye, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa'ya, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla'ya, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Çanakkale'ye, Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak'a atandı.
3 İSİM ANKARA'YA GİTTİ
Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emrine verilirken Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep'e, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Mardin'e Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Adıyaman'a, Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel Elazığ'a atandı.
İHSAN KARATAŞ
Ege’de 7 ile yeni Emniyet müdürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.