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Ege’de 7 ile yeni Emniyet müdürü

Ege’de 7 ile yeni Emniyet müdürü
Giriş Tarihi: 21.9.2019

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Ege’de 7, Türkiye’de 49 ilin emniyet müdürleri değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'nin ardından Van Emniyet Müdürü 'a, Mardin Emniyet Müdürü 'e, Ağrı İl Emniyet Müdürü 'ye, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa'ya, Hakkari Emniyet Müdürü 'ya, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Çanakkale'ye, Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak'a atandı.

Ege Bölgesi'ndeki 7 ilin emniyet müdürleri, Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesiyle değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'nin ardından Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici Aydın'a, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir'e, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız Denizli'ye, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa'ya, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla'ya, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Çanakkale'ye, Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak'a atandı.

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Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emrine verilirken Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep'e, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Mardin'e Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Adıyaman'a, Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel Elazığ'a atandı.

İHSAN KARATAŞ

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