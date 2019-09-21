Kayıp kaptandan hala haber yok

Türk kaptan Sezgin Yavuz’dan 2 Eylül’den bu yana haber alınamıyor. Genç kaptanın kullandığı katamaran, motoru çalışır vaziyette Arnavutluk’ta bulunmuştu

Arnavutluk'un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulunan "Atik Bey" isimli katamaranın Türk kaptanı Sezgin Yavuz'dan (33) haber alınamıyor.



ARAÇ GEREÇLERİ YETERSİZ



Ağabey Ahmet Yavuz, kardeşinin kaybolduğu bölgede yetkililerle yaptığı arama çalışmalarından sonuç alamadı. Evli ve bir çocuk babası Sezgin Yavuz'un Fethiye'deki ailesi, kendisinden gelecek haberi bekliyor. Küçük bir çocuğu olan Yavuz'un eşi Vesile Yavuz'un da hamile olduğu belirtildi. Sezgin Yavuz'un ağabeyi "Olaydan bir gün sonra Arnavutluk'a gittik. Orada büyükelçi ve tekne sahibi ile buluştuk. Polislerle birlikte tekneye gittik ve incelemelerde bulunduk. Ancak herhangi bir bulguya rastlayamadık. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve milletvekillerimiz ile diğer kolluk kuvvetlerimiz bize yardımcı oldular. Devletimiz elinden geleni yaptı ama orta seviye ülkeler oldukları için araç ve gereçleri yetersizdi. Hala bir haber bekleyişi içindeyiz" dedi.

MURAT YALÇIN