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“Maraş tarihi belgeler ışığında açılacak”

“Maraş tarihi belgeler ışığında açılacak”
Giriş Tarihi: 21.9.2019

, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DEYİZ

Türkiye Barolar Birliği'nce Ankara'da düzenlenen Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne katılan Oktay, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin azınlık statüsünün reva görülemeyeceğini söyledi. Oktay, "Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder. Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır. Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz" dedi.

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